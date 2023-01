Toirano in lutto piange la scomparsa dell’ex amministratore comunale Pietro Mazzarello

Toirano. Lutto per la comunità di Toirano, che piange la scomparsa dell’ex amministratore comunale Pietro Mazzarello, deceduto all’età di 74 anni.

Lascia la moglie, i figli e gli adorati nipoti Jacopo, Matteo, Allyson e Chiara. A darne notizia, attraverso la pagina Facebook dell’ente, è stato il Comune di Toirano per voce del sindaco Giuseppe De Fezza.

“L’amministrazione comunale tutta, profondamente addolorata, – si legge, – esprime la propria vicinanza e le proprie condoglianze alla famiglia del nostro concittadino Pietro Mazzarello, già amministratore e da sempre punto di riferimento importante per la comunità toiranese nei suoi ruoli di insegnante di lettere, catechista, organista e direttore del coro parrocchiale, presidente del Consorzio delle Acque Irrigue e immancabile collaboratore volontario del Comune e delle scuole cittadine”.

“Uomo di fede particolarmente devoto e persona dalla rara disponibilità e generosità rivolte a tutti, mossa sempre da passione e attaccamento al nostro paese, lascia un grande vuoto nella comunità di Toirano, dove sentiremo non poco la sua mancanza”.

Il vice sindaco Deni Aicardi aggiunge: “La comunità ha perso un pilastro importante. Piero è stato l’essenza della disponibilità, colui che ha sempre cercato il meglio in ogni cosa ed in ogni persona. Lascia un profondo vuoto. In silenzio voglio salutarti e custodire nel cuore il tuo sorriso e la tua pazienza. Ciao Piero”.

E al cordoglio si è unito anche l’istituto comprensivo Val Varatella: “Ci uniamo nel dolore alla famiglia per la perdita del caro collega Piero, una persona che ha dedicato gran parte della sua vita al bene dei ragazzi, dall’insegnamento alle attività extrascolastiche. Con il suo esempio di dedizione al lavoro ha accompagnato generazioni di studenti e ha lasciato un ricordo indelebile negli insegnanti con i quali ha collaborato e hanno potuto imparare da lui, anche dai suoi modi gentili, la bellezza di un lavoro che svolgeva con impegno e grande responsabilità. Onoriamo la sua memoria con un sentito ringraziamento per aver rivolto con estrema generosità un ultimo pensiero alla Scuola Media di Toirano”.