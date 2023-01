Toirano e Boissano uniti per la sicurezza stradale: acquistato nuovo strumento per la rilevazione della velocità dei veicoli

Toirano/Boissano. Lo scorso dicembre il Comune di Toirano e il Comune di Boissano hanno stipulato un accordo per la gestione congiunta di uno strumento per la rilevazione della velocità con la possibilità di contestazione differita delle violazioni al Codice della Strada.

Lo strumento di rilevazione è di tipo SpeedVelox “Sistema EnVes EVO MVDm1507”. Le spese per la sua gestione e revisione verranno condivise tra i due Enti.

Per quanto riguarda Toirano, l’apparecchio verrà utilizzato in particolare per la prevenzione degli eccessi di velocità nei pressi del centro abitato del capoluogo e della frazione Carpe e lungo le strade di scorrimento del centro cittadino.

L’apparecchio potrà essere installato anche sui veicoli di servizio. Le attività verranno segnalate con apposita segnaletica.

I servizi vengono programmati in anticipo e ne viene data comunicazione sul sito comunale.