Teiro in piena a Varazze, portati in salvo i mezzi impegnati nel cantiere sul letto del fiume

Varazze. Alcuni mezzi da cantiere sono stati rimossi poco fa, con una gru, per evitare che venissero travolti dalla piena del torrente Teiro, il cui livello si è paurosamente alzato in seguito alle abbondanti piogge di queste ultime ore. Il timore era che finissero in mare.

I mezzi, uno dei quali è rimasto nel torrente, si trovavano sul letto del corso d’acqua ed erano utilizzati per alcuni lavori di cementificazione.

L’allarme è scattato quando il livello dell’acqua si è alzato e si è immediatamente deciso di intervenire con l’ausilio di una gru che ha effettuato l’operazione di rimozione.