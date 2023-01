Finale Ligure. E’ stata chiusa per oltre un’ora la via Aurelia a Finale per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza il tetto di un’abitazione dalla quale sono volate alcune tegole in strada.

E’ successo nei pressi della stazione ferroviaria intorno alle 13.30. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche la polizia locale per regolare il traffico. Si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.