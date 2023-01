Tc Finale vince il Trofeo Fit per i giovani, il vicepresidente Puppo: “Orgoglioso dei nostri ragazzi”

Finale Ligure. La vittoria del Tc Finale nel trofeo Fit , (si tratta di una classifica che tiene conto dei risultati ottenuti dalle formazioni giovanili U12, 14 e 16 nei vari campionati italiani di categoria) è probabilmente il risultato più prestigioso ottenuto dal tennis savonese nella sua storia.

Il circolo del presidente Gramaticopolo era già salito sul podio nel 2014 classificandosi terzo ed aveva sfiorato la vittoria nel 2020, giungendo secondo alle spalle del Eur Sporting Club Roma.

La classifica 2022, pubblicata dalla Federazione Italiana Tennis mercoledì scorso, vede il Tc Finale trionfare proprio davanti all’Eur Sporting Club Roma, con il Circolo Tennis Zavaglia a completare l’ultimo gradino del podio.

Determinante per il successo finale è stata la somma dei punti ottenuta grazie al terzo posto assoluto conquistato dalla squadra Under 14 femminile (Daniela Gramaticopolo,Victoria Gramaticopolo e di Carola Pessina), alla semifinale ottenuta da Lorenzo Elia, Federico Pugliese, GianMatteo Leoncini e Pietro Gaudenzi nel campionato italiano 14 maschile, al sesto posto nazionale delle U12 (Martina Grossi, Viola Severi ed Asia Spotorno) ed alla fase di macroarea conquistata da Ludovica Penna, Vittoria Oliveri e Martina Gramaticopolo.

A questa grande vittoria si aggiunge poi l’immensa soddisfazione di vedere la scuola tennis del circolo inserita dall’istituto di formazione Roberto lombardi (ente federale che si occupa di formare gli insegnanti e certificare la qualità dell’insegnamento sul territorio nazionale) fra le prime tre scuole tennis d’Italia nella classifica del “Grand prix scuole tennis”, su più di 1800 strutture censite.

Ovviamente regna grande euforia al circolo ed è attesa per il mese di marzo la visita a Finale Ligure del team manager della squadra di coppa Davis Michelangelo Delledera. Inoltre la trasmissione della televisione tematica Supertennis “Circolando” dedicherà al circolo di via Lungosciusa una puntata speciale per celebrare l’evento nei prossimi mesi.

Molto soddisfatto il vicepresidente Bruno Puppo: “La portata di questo risultato si può comprendere leggendo i nomi dei nove circoli piazzatisi dietro di noi nei primi dieci posti della classifica italiana, società con grandi strutture e potenzialità economiche decisamente superiori alla nostra. È motivo di grande orgoglio che questa vittoria sia stata conseguita esclusivamente grazie all’apporto di ragazzi che si allenano sui nostri campi e che nella maggior parte dei casi hanno mosso i primi passi nel mondo del tennis proprio al tennis club Finale. Siamo davvero contentissimi tra l’altro della recente nomina del nostro direttore tecnico, Dionisio Poggi, a fiduciario regionale della FIT. Poggi si occuperà della direzione di tutti i raduni regionali giovanili e sarà il capitano della Liguria sia in coppa Belardinelli che in Coppa d’Inverno”.