Stella entra nella rete turistica Grimaldi, Castellini: “Puntiamo a ricevere fondi per valorizzare il castello abbandonato da tempo”

Stella entra a far parte della rete turistica Grimaldi. La richiesta era stata votata nell’ultimo consiglio comunale che si è tenuto a fine dicembre.

Perché questa novità? “Perché Stella fu il primo possedimento fuori genovesato della famiglia Grimaldi – risponde il sindaco di Stella Andrea Castellini – e perché abbiamo un patrimonio storico e culturale nascosto che ci siamo un po’ dimenticati nell’ultimo secolo”.

Sul territorio stellese si trova infatti il castello dei Grimaldi: “L’amministrazione comunale ha in programma la ricerca di fondi per la valorizzazione del sito, vincolato come manufatto emergente di valore architettonico e storico sia dalla Soprintendenza che dalla Regione con vincolo di destinazione urbanistica del piano regolatore, ma da tempo abbandonato a se stesso” afferma il primo cittadino, che sabato 21 gennaio presenzierà alla riunione dei soci presso l’ambasciata di Monaco a Roma.