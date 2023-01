Spotorno, Vittorio Russo e Vittoria Bergamini si aggiudicano la “Swim&Run”

Spotorno. Nella giornata di ieri, domenica 8 gennaio, si è tenuta a Spotorno la seconda edizione della “Swim&Run“, competizione amatoriale di Duathlon organizzata in collaborazione con l’Asd Triathlon Savona.

La manifestazione, nonostante il clima piovoso e non particolarmente favorevole, è regolarmente partita nella tarda mattinata nei pressi del Secondo Molo.

Al via circa 120 partecipanti, alcuni dei quali provenienti anche da fuori regione. 500 i metri a nuoto nelle acque antistanti la spiaggia spotornese e quindi 4 chilometri di corsa a piedi sul lungomare.

A tagliare per primo il traguardo è stato Vittorio Russo, portacolori del Riviera Triathlon; cronometro complessivo fermato a 24’53”. Piazza d’onore per Lorenzo Giunta 25’06” (Triathlon Savona). A completare il podio, in scia, Simone Grinza 25’13” (CUS Milano).

Tra le donne si è imposta invece Vittoria Bergamini, portacolori del Riviera Triathlon ‘92, col tempo di 28’42“. Seconda posizione appannaggio di Chiara Grasso (Dolo Team) in 30’59“. Terza posizione infine per Irene Luisi (Atletica Spezia Duferco) in 31’19“.