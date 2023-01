Spotornese, contro la Letimbro un pareggio agrodolce. Dorigo: “Due punti persi, in questo girone sono i dettagli a fare la differenza”

Spotorno. Sabato sera presso il campo sportivo “Fiorenzo Ruffinengo” di Savona è andato in scena uno degli anticipi valevoli per la diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). A contendersi i tre punti sono state Spotornese e Letimbro, due ottime formazioni le quali hanno dato vita ad una gara frizzante e ricca di colpi di scena.

Alla fine è stato 2-2 tra biancazzurri e gialloblù, un epilogo che non ha del tutto soddisfatto Federico Dorigo, allenatore della Spotornese il quale nel post partita ha dichiarato: “Considero quelli di questa sera come due punti persi, abbiamo provato a portarla a casa in tutti i modi ma non siamo riusciti. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna e il loro portiere è stato bravo. In generale, nonostante l’inferiorità numerica, la Letimbro ha confermato di essere una buona squadra, è un club che può conare su una buona struttura e su un ottimo allenatore. Al termine del match hanno esultato giustamente.”

In seguito l’intervistato ha proseguito il proprio intervento concentrandosi sul livello del girone b del campionato di Prima Categoria, un raggruppamento in cui nessun risultato può essere dato per scontato considerando. “A fare la differenza – ha spiegato Dorigo – spesso sono i dettagli, noi allenatori è dall’inizio dell’anno che ne siamo consapevoli.”

In conclusione il tecnico della Spotornese si è soffermato sull’impatto di Polito con la maglia biancazzurra, questo svelando poi il nuovo obiettivo stagionale della sua compagine: “Polito in questa categoria non c’entra niente, se continua così entro due/tre anni sicuramente lo vedremo impegnato in altri campionati. Da questa domenica ci siamo confrontati dicendoci di provare a guardare in alto, partita per partita tenteremo di raggiungere questo traguardo.”