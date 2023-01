Sorpassa un’auto mentre sta svoltando, scooter finisce sul marciapiede e colpisce una donna

Savona. Incidente questa mattina, intorno alle 12, in via Don Minzoni a Savona: due i mezzi coinvolti, una donna ferita.

La dinamica: un’auto stava procedevano dalla stazione in direzione corso Ricci, quando – svoltando a sinistra – ha colpito lo scooter che la stava sorpassando. Il veicolo a due ruote, dopo l’impatto, è terminato sul marciapiede, dove si trovavano una donna che, insieme alla figlia, stava per attraversare la strada. La bimba, fortunatamente, è rimasta illesa, la madre invece è stata trasportata al pronto soccorso del San Paolo di Savona.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e i militi della Croco Oro Mare che, dopo le prime cure sul posto, hanno provveduto a trasferire in codice giallo la donna in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Solo qualche contusione e graffio per l’uomo alla guida dello scooter, nessuna conseguenza per l’automobilista.