Sicurezza a Savona, il sindaco incontra il Questore: più presidio nei punti caldi, a partire da piazza del Popolo

Savona. Aumentare il presidio dei punti più caldi, a partire da piazza del Popolo, sia nella parte del parcheggio sia in quella dei giardini, ma non solo, e l’intensificazione di tutte le azioni volte al presidio della sicurezza. È quanto concordato tra il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore Barbara Pasquali e il questore Alessandra Simone dopo l’incontro di oggi pomeriggio a Palazzo Sisto sulla sicurezza in città.

L’incontro si è tenuto in seguito “agli ultimi fatti di cronaca e, in generale, per fare un punto sulla sicurezza in città” e “conferma l’alta attenzione e il costante impegno per la sicurezza” da parte di questore e sindaco.

“Siamo in contatto costante con la Questura di Savona – commenta il sindaco – e, periodicamente, ci incontriamo per aggiornare di volta in volta la mappa delle zone da monitorare con particolare attenzione e per svolgere un’azione congiunta di presidio. Oggi abbiamo parlato, soprattutto, dei luoghi che hanno destato l’allarme di questi giorni”.

“L’incontro – prosegue Russo – conferma l’alta attenzione e il costante impegno per la sicurezza da parte nostra. Desideriamo ringraziare la dottoressa Simone e tutta la Questura per il grande impegno e la costruttiva collaborazione che ci assicurano. Va dato atto che nei casi specifici c’è stato un efficace e immediato intervento nell’individuazione dei responsabili, azione questa che ha anche un’importante funzione di prevenzione”

L’obiettivo del lavoro sinergico tra istituzioni è aumentare la sicurezza percepita dai cittadini: “La conoscenza delle dinamiche che generano condizioni di allarme è fondamentale per noi per mettere in atto quelle attività che consentono di elevare la vivibilità di tutti i luoghi della nostra città”.

È stato firmato pochi giorni fa l’accordo tra Prefettura e Comune per aumentare la sicurezza, anche con l’aiuto delle telecamere.

Russo conclude: “Nei prossimi giorni incontrerò le vittime dei recenti fatti per ribadire loro il totale impegno che questa amministrazione ha per garantire la serenità dei cittadini”.

