Si trovava sul tetto di un treno diretto in Francia, poi la tragedia: migrante morto folgorato

Mentone. Il corpo di un migrante è stato trovato carbonizzato sul tetto di un treno francese partito dalla stazione di Ventimiglia e diretto a Nizza. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri. Ad accorgersi della presenza dello straniero sul tetto sono stati i passeggeri che hanno sentito un’esplosione. Subito dopo sono divampate le fiamme.

La notizia è riportata da Riviera24. Quando la polizia francese è salita sul tetto del convoglio per gli accertamenti, ha notato il corpo dell’uomo. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma per lo straniero non c’è stato nulla da fare: è morto folgorato dalla corrente elettrica che alimenta il treno.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale, che vede vittima un migrante, sulla linea ferroviaria tra Ventimiglia e la Francia: una delle strade utilizzate dagli stranieri per superare il confine francese a loro precluso. Sncf, la società che gestisce il trasporto su rotaie in Francia, ha annunciato possibili ritardi e cancellazioni.

“Questa tragedia è la prima del 2023 e si colloca drammaticamente in continuità con il 2022 – commenta Fulvio Fellegara, segretario Cgil Liguria -. Mentre la politica nazionale è distratta dalle polemiche sui ‘porti sicuri’ a Ventimiglia i migranti continuano a dormire per strada e a cercare di attraversare il confine anche a rischio della propria esistenza.

Non è umano continuare ad ignorare il dramma che si consuma ogni giorno sul nostro territorio. Per l’ennesima volta chiediamo alle istituzioni di intervenire e di dare seguito con i fatti alle parole”.