Si introducono in una villetta e rubano gioielli, contanti e orologi: bottino da 50mila euro

Andora. Cassetti aperti, mobili rotti, vestiti per terra e soprattutto cassaforte vuota. È stato uno shock il rientro in casa per i proprietari di una villetta indipendente in zona porto ad Andora che, al loro arrivo, hanno trovato la loro abitazione a soqquadro e completamente svaligiata.

“Un vero incubo”, questo il primo pensiero della pensionata che vive lì da 30 anni, insieme al marito e al figlio. “Siamo rimasti scioccati – racconta – quella notte non siamo riusciti a dormire e anche ora abbiamo paura”.

Il furto è avvenuto in pieno giorno, la coppia è uscita alle 16 e rientrata alle 19:30, quando ha trovato la bruttissima sorpresa: in casa erano spariti tutti gli oggetti di valore. Un bottino – stima la signora – di circa 50mila euro. “Ci hanno portato via tutto: contanti, orologi, gioielli, tra questi tanti ori di famiglia e quindi tanti ricordi”.

In camera da letto, i ladri hanno lasciato gli attrezzi utilizzati per riuscire a scassinare la cassaforte: un grosso piccone ed una mazza. Mentre per entrare in casa hanno utilizzato una zappa trovata in giardino, dove hanno svitato tutte le lampadine per rimanere al buio: “Sono entrati dal cancello sul retro – spiega – dove hanno posizionato una tegola sulla fotocellula per tenerlo aperto. Poi hanno forzato una tapparella elettrica, bloccandola con una sedia, e sono riusciti con la zappa a rompere il vetro antisfondamento della finestra. Si sono introdotti così nel salone”.

Da qui è iniziata la loro ricerca, hanno ispezionato ogni angolo, mettendo tutto a soqquadro, poi sono arrivati alla camera da letto e alla cassaforte, per riporre gli oggetti hanno utilizzato una federa di un grosso cuscino. “Considerando come hanno agito, si tratta sicuramente di gente del mestiere, capace ed esperta – dichiara la signora – sono stati anche molto bravi nella cernita degli oggetti da rubare, hanno infatti lasciato tutto ciò che non era in oro e non era quindi commerciabile”.

Mentre erano all’opera, i ladri sono passati totalmente inosservati: “In questa zona, ci sono tante seconde case, i vicini sono pochi e nessuno ha sentito nulla – ci racconta la proprietaria – Una vicina, però, ci ha detto di aver visto davanti a casa nostra un furgone grigio, chissà, magari era proprio dei ladri. Abitiamo qui da 30 anni, è una zona tranquilla e non ci sono mai stati furti, peccato che proprio in questi giorni il nostro antifurto fosse guasto e qui non ci siano telecamere”.

“Ora – continua – oltre ad aver perso tutti i nostri gioielli e ricordi, dovremo anche affrontare le spese per tutti i danni che ci hanno provocato: la finestra, i mobili rotti. Speriamo di riprenderci presto da questo bruttissimo episodio”.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Alassio che hanno provveduto al sequestro degli attrezzi da scasso trovati in casa.