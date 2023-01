“Si è spento serenamente il nostro Comune”: a Cosseria un manifesto ironico contro il sindaco

Cosseria. Affissi in varie zone del paese alcuni manifesti sarcastici contro il sindaco Molinaro. “Si è spento serenamente il nostro caro Comune. Ne danno il triste annuncio gli abitanti”, questa la frase che introduce il “necrologio”.

Poi l’elenco dei fatti che, secondo l’autore o gli autori, hanno portato alla morte del Comune. In primis “il debito da 600mila euro: previsti 20 anni per risanarlo a spese dei cittadini (tasse più alte, nessun investimento per i prossimi anni)”, si legge nel cartello. Si punta poi il dito sulle “decine di migliaia di euro spesi per la videosorveglianza (mai attivata, né funzionante) e i finti autovelox (mai messi in funzione)” e la carenza di personale: “gli uffici comunali sono aperti due giorni a settimana per solo due ore e il numero degli impiegati a fine 2022 è pari a uno (solo più il sindaco)”.

Critiche che Roberto Molinaro trova “esagerate” e alcuni casi “false”: “È vero, ci sono state delle difficoltà – ammette – ma il Comune non è assolutamente morto. Trovo tutto molto esagerato. Non sono contro le proteste, anzi è gusto che ci siano. Ma avrei preferito che mi fossero venuti a parlare di persona e soprattutto che i cartelli non fossero stati appesi anche nelle bacheche degli annunci funebri, lo trovo davvero di poco rispetto nei confronti delle famiglie dei defunti. Un gesto di cattivo gusto e di bassa leva”, dichiara.

Molinaro poi approfondisce nel dettaglio tutti i punti: “Innanzitutto – sottolinea – il debito è pari a 503mila euro, abbiamo noi voluto fare la verifica di bilancio per appurarlo e in 10 mesi è stato dimezzato”.

Riguardo alla videosorveglianza, il primo cittadino smentisce quanto scritto sui manifesti: “Il Comune non ha speso un euro, si è trattato di un finanziamento europeo all’interno del progetto denominato ‘Patto dei sindaci’ e destinato ai comuni associati, in questo caso Cosseria, Plodio e Altare come capofila. Nello specifico per il nostro Comune erano previste 3 telecamere che sono state installate ma non attivate, in quanto la ditta non ha terminato i lavori”.

E sulla carenza di personale: “Alcuni dipendenti – spiega il primo cittadino – hanno richiesto l’avvicinamento in altri Comuni e questo ha portato ad una riduzione del personale e dell’orario degli uffici. Ma da lunedì partiranno le nuove assunzione: una all’anagrafe, una all’ufficio finanziario e arriverà inoltre un nuovo geometra a partita iva per l’ufficio tecnico. La volontà è quella di ripristinare il prima possibile il servizio come era una volta, ma prima serviranno i tempi necessari alla formazione dei nuovi dipendenti”.