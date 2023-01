Shoah, l’onorevole Fiano incontra gli studenti di Albenga

Albenga. Nella giornata di oggi, lunedì 30 gennaio, l’Onorevole Emanuele Fiano ha incontrato i ragazzi delle scuole del comprensivo I e II di Albenga e del Liceo G.Bruno per raccontare la Shoah ed in particolare quanto vissuto dalla sua famiglia in quel terribile periodo. Il padre, infatti, fu deportato insieme a altri 10 famigliari e fu l’unico, terminata la guerra, a fare ritorno a casa.

Gli studenti hanno ascoltato emozionati i racconti di quella tragica pagina di storia.

A seguire l’Onorevole Fiano ha percorso il “Cammino della Memoria” fino al Bunker della foce dove è stata depositata una corona in onore alle vittime.

Si ringraziano l’ANED Savona per l’organizzazione dell’incontro, le Anpi di Albenga e Leca, la FIVL, la Coop Le Serre, l’associazione Alpini per aver fornito le bandiere e per la loro partecipazione e la signora Caterina Usanna per i fiori.