Sessantenne ligure scompare in Sardegna, i vicini di casa indagati per omicidio: “Volevano il suo reddito di cittadinanza”

Liguria/Sardegna. E’ ligure (di Genova), ma ormai vive a Olbia da tempo. Rosa Bechere, 60 anni, è dal 26 novembre che nessuno l’ha più vista. La donna, disabile, secondo i carabinieri potrebbe essere stata uccisa. La procura di Tempio Pausania ha indagato nelle ultime ore, con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere, i suoi vicini di casa.

Rosa Bechere era invalida al 100% e percepiva il reddito di cittadinanza. Secondo gli inquirenti i vicini l’avrebbero ammazzata e avrebbero fatto sparire il cadavere per impossessarsi della carta postale attraverso cui la donna incassava il denaro. Ipotesi ancora tutte da dimostrare.

I due indagati – secondo quanto riportato dall’Ansa – sono Giovanna Meloni, 42 anni, di Olbia e il compagno Giorgio Beccu, 49 anni, di Berchidda. Sono assistiti dall’avvocato Pietro Fresu, mentre la famiglia della donna scomparsa è rappresentata dall’avvocato Abele Cherchi.

I carabinieri del Ris hanno effettuato un sopralluogo in due appartamenti riconducibili alla coppia che si proclama estranea ai fatti contestati e sarà interrogata giovedì dal pm. Nei loro confronti non sono state decise misure cautelari di alcun tipo.

Rosa Maria Luisa Bechere, la 60enne sparita nel nulla, è la compagna di Davide Iannelli, noto per la cronaca sarda per avere per avere ucciso, bruciandolo vivo, il vicino di casa Tony Cozzolino, nel marzo dello scorso anno. Iannelli si trova in carcere.