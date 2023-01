Servizio civile universale, quattro posti disponibili in Croce Bianca a Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Sono quattro (più uno riservato a soggetti con bassa scolarizzazione) i posti disponibili presso la croce bianca di Borghetto Santo Spirito nell’ambito del Servizio Civile Universale.

La durata del periodo di servizio è di 12 mesi, con un impegno di 25 ore a settimana e una retribuzione mensile di 444 euro.

La domanda di partecipazione può essere presentata entro le 14 di venerdì 10 febbraio 2023.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la sede di via Andreino Patrone al numero 0182/971780 o inviare una mail a 01p@crocebiancabss.it o segreteria@crocebiancabss.it oppure passare direttamente in loco.