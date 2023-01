Servizi sociali Savona, Cisl: “Apprezziamo il provvedimento della giunta a favore di pensionati e famiglie”

Savona. La CISL e la Federazione dei Pensionati CISL di Savona esprimono “apprezzamento per il recente provvedimento deliberato dal Comune di Savona in favore dei pensionati e delle famiglie più bisognose in quanto rispondente alle richieste espresse proprio dal sindacato nell’ambito dell’incontro tenutosi nelle scorse settimane”.

La giunta di Savona, vista la particolare congiuntura economica, ha deliberato modifiche al sistema tariffario dei servizi sociali che prevede l’innalzamento delle fasce reddituali ISEE.

E proseguono dal sindacato: “In quella occasione proprio la CISL aveva evidenziato l’esigenza di intervenire sulle fasce ISEE per consentire una maggiore accessibilità ai servizi ed alle prestazioni sociali da parte della cittadinanza in un quadro crescente di difficoltà economica a fronte dell’aumento del costo della vita in conseguenza della pandemia e della crisi energetica.

E concludono: “Si tratta di un primo importante intervento al quale si auspica possano seguirne altri nell’ambito della contrattazione sociale attraverso un confronto costante con il sindacato confederale territoriale nell’alveo dei contenuti del Protocollo sulle relazioni sindacali siglato dal Comune di Savona e CGIL, CISL e UIL il 19/07/2022”.