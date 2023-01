Serie C Silver, primo stop del 2023 per Vado: la vittoria è di My Basket

Vado Ligure. Prima sconfitta nel girone di ritorno per Vado in una partita in cui le basse percentuali al tiro (soprattutto ai tiri liberi) non hanno lasciato scampo.

Gara che inizia all’insegna dell’equilibrio, con entrambe le formazioni che si scambiano canestri da 3 punti. Nel secondo periodo i padroni di casa non riescono a sfruttare al meglio le occasioni create e concedono troppi viaggi in lunetta agli avversari. MY Basket, al contrario dei biancorossi, sfrutta al meglio il tiro dalla linea della carità e si porta sul +7 all’intervallo lungo.

Il terzo quarto scava il solco che sarà poi decisivo per il match: i vadesi fanno molta fatica a trovare la via del canestro e continuano a concedere valanghe di tiri liberi agli ospiti, che li realizzano con puntualità.

Nell’ultimo tempino i Pappagalli provano a ricucire, ma non vengono raccolti i frutti del buon impegno profuso, cedendo anche la differenza nello scontro diretto.

TABELLINI

PALLACANESTRO VADO – MY BASKET GENOVA 53-69 (15-16; 30-37; 38-53)

VADO: Bertolotti 13; Mbeledogu n.e.; Serafini n.e.; Stankovic 5; Morando; Migone 3;

Rebasti 8; Tridondani (cap.) 6; Squeri 2; Giannone 2; Vujic 14; Fantino. All. Saltarelli Ass. La Rocca e Imarisio.

MY BASKET: Prezioso 10; Giacomini 19; Pesce 9; Calabrese 10; Costa 3; Poirè 2; Zito 5; Penco 4; D’Acunto 3; Cacciabue 2; Pastorino (cap.) 2; Alloisio. All. Innocenti Ass. Albano e Bussalino.

Arbitri: Falletta e Bastogi.