Sciopero e presidio dei vigilantes privati per il rinnovo del contratto

Liguria. Protesta regionale e presidio sindacale, con oltre 150 tra lavoratrici e lavoratori, organizzato da Cgil, Cisl e Uil davanti alla Prefettura di Genova dei lavoratori della vigilanza privata in sciopero per il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2015.

A livello ligure in tutto oltre tremila addetti coinvolti e che si sono mobilitati con 8 ore di sciopero indetto, a livello nazionale, da Filcam Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil: stop a bassi salari, dumping contrattuale, turni massacranti, appalti al massimo ribasso e livelli di sicurezza insufficienti.

“Da sette anni attendiamo un rinnovo che possa dirsi dignitoso normativamente ed economicamente – spiegano i lavoratori -. Le condizioni di lavoro, per qualità operativa, organizzativa e con salari in alcuni casi al di sotto della soglia di povertà assoluta in riferimento ai dati Istat, non sono più accettabili”.

I rappresentanti dei lavoratori sono stati ricevuti dal Prefetto nel corso di un incontro, al quale hanno trasmesso i motivi delle loro iniziative e rivendicazioni: “Abbiamo mobilitato le masse e siamo determinati a proseguire con scioperi e proteste se a breve non otterremo risposte dalle controparti – dichiarano Massimo Filippini funzionario Filcams Liguria, Silvia Avanzino segretario generale Fisascat Liguria e Gianluca Amarù funzionario Uiltucs Liguria -. Abbiamo comunicato al rappresentante del Governo sul territorio le condizioni di lavoro a cui sono sottoposte le guardie giurate e vigilantes”.

La mobilitazione del comparto e delle sigle sindacali prosegue in relazione alla vertenza aperta sull’adeguamento contrattuale, ritenuto quanto mai prioritario anche per l’attuale fase inflazionistica e di aumento nel costo della vita.

“Non siamo più disposti ad accettare salari indecenti, in molti casi sotto la soglia di povertà assoluta in riferimento ai dati Istat, e rivendichiamo il rinnovo del contratto nazionale di lavoro che questi addetti attendono da sette anni. Le istituzioni hanno il dovere di farsi carico delle ingiustizie anche attraverso la lotta alla povertà che parte proprio dai rinnovi contrattuali” concludono i sindacati di categoria.