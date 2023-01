Scaramuzza attacca: “Savona è ostaggio di pedonalizzazioni fatte senza criterio, la città è paralizzata”

Savona. “Savona è ostaggio di pedonalizzazioni senza criterio. La giunta di centrosinistra mi sembra confusa sul tema viabilità funzionale alla cittadinanza e al commercio”. Lo ha detto il consigliere comunale Maurizio Scaramuzza in merito al progetto sulle pedonalizzazioni a Savona. Non si fermano le polemiche, scatenate in particolare dalla chiusura al traffico di corso Italia, per le conseguenze sulla viabilità e sulla zona stessa diventata “deserta”.

E rivolgendosi all’amministrazione comunale prosegue: “Chiedo che la maggioranza risponda alle lamentele e alle richieste dei cittadini, dei negozianti, dei lavoratori e delle famiglie ostaggio delle chiusure. Non è stata fatta nessun tipo di valutazione di impatto sul traffico: i risultati sono evidenti, la città è paralizzata”.

Critiche per il metodo adottato: “Consapevole della necessità di rivedere la viabilità del centro – prosegue -, mi chiedo però come si possano chiudere delle vie senza trovare spazi alternativi e soprattutto senza un confronto in Consiglio Comunale. Il consigliere Marco Lima ricorda la pedonalizzazione di Corso Italia di anni fa, ma, come per la parte del vecchio ospedale ci sono e c’erano altri tipi di attività commerciali”.

E conclude: “Ultimamente i conti non tornano. Mi sembra un deja vu come per le promesse fatte per lo stadio Bacigalupo. La Lega chiede ancora una volta che vengano presentate pratiche in Consiglio Comunale per evitare brutte sorprese ai lavoratori”.