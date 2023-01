Savona, ultimo Open Day al liceo Chiabrera-Martini

Savona. Dalle ore 9.30 sino alle 12.30 di sabato 14 gennaio le aule del Chiabrera e del Martini si apriranno ancora una volta per svelare a tutti coloro i quali vorranno saperne di più, i numerosi corsi, viaggi, doposcuola e approfondimenti proposti da questi Istituti.

“Si parlerà inoltre dei programmi, degli orari e delle strategie didattiche che gli insegnanti – a disposizione di Ragazzi e Genitori per qualsiasi dubbio – mettono in gioco nella vita scolastica di tutti i giorni”.

“Potrete quindi sentire parlare di alcune iniziative più celebri (la compagnia teatrale dei Coribanti, lo Sportello di Ascolto psicologico gratuito, la sala prove per la band della scuola, la preparazione per le certificazioni linguistiche, i corsi di italiano per stranieri) o potrete ammirare gli spazi che caratterizzano queste scuole (le grandi e fornite biblioteche, i laboratori artistici attrezzati)”.

“O ancora potrete conoscere attività meno note che meritano di essere scoperte, magari attraverso le pagine social dell’Istituto (IG chiabrera_martini_savona e FB LiceoChiabreraMartiniSavona) ma un consiglio che ci sentiamo di dare è di venire a vedere in prima persona, quando guidati dagli Studenti e dai Professori che passeranno con voi l’intera mattinata capirete cosa vuol dire ‘fare parte’ del Chiabrera-Martini”.

Ecco ricapitolati quindi orari ed indirizzi: Sabato 14 gennaio 2023 dalle 9.30 alle 12.30 Chiabrera (Classico e Linguistico), via Caboto 2 Martini (Artistico – Architettura e Ambiente, Arti Figurative e Design): via Aonzo 2.