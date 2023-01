Savona, Tpl: incontro in Provincia per scongiurare lo sciopero. I sindacati: “Potrebbe essere tardi”

Savona. Tensione all’interno di Tpl, in vista dell’incontro a Palazzo Nervi. “Se disponibili a sottoscrivere l’accordo, lo sciopero verrebbe revocato” spiegano i sindacati a IVG.it,

Organizzazioni sindacali e Rsu convocate all’incontro organizzato dalla Provincia di Savona venerdì 27 gennaio in vista dello sciopero previsto per il 30 gennaio “quando dallo scorso 16 dicembre è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per la mancata condivisione di un accordo proposto dai sindacati che definisca in modo condiviso le condizioni sia economiche che normative di gestione dell’affidamento del contratto di servizio a Tpl Linea per i prossimi 10 anni” scrivono le organizzazioni dei lavoratori.

“Il confronto con i due Enti che detengono la maggioranza societaria, Comune e Provincia di Savona rimane molto difficile, incontri calendarizzati e non rispettati, incontri in extremis rispetto alle iniziative sindacali rendono la trattativa molto difficile – in vista dell’incontro di domani continuano – rispettando la regolamentazione sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali rimangono due possibilità, o la sottoscrizione dell’accordo proposto e quindi la chiusura delle procedure di raffreddamento, o la conferma dello sciopero indetto. Con tempi così ristretti non ci sono possibilità di differire l’iniziativa e proseguire la trattativa”.

“Appare irresponsabile – rimarcano – costringere le parti sindacali a proseguire le trattative con le iniziative di lotta facendo ricadere sui cittadini i disagi e le difficoltà. Le organizzazioni sindacali confidano in una partecipazione responsabile dei rappresentanti di Comune e Provincia di Savona”.