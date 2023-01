Savona, Santi pronto a tornare in Provincia: “Assessorato? Sono a disposizione”

Savona. “Assessorato in Provincia? Se riterranno che io possa rivestire quel ruolo e me lo chiederanno, io sono a disposizione“. Il consigliere comunale e capogruppo di Cambiamo a Savona Piero Santi è pronto a tornare a Palazzo Nervi, in giunta.

E’ in corso l’iter per l’approvazione di una legge che riconferisce alle Province i poteri che aveva attribuiti in passato, prima del depotenziamento con la riforma Del Rio. Quando sarà realtà, si riaprirà la porta di Palazzo Nervi. Il consigliere arancione era stato in giunta provinciale durante il mandato di Vaccarezza dal 2009 al 2014, occupandosi di diverse materie tra le quali urbanistica, sviluppo del territorio, edilizia scolastica e servizi formativi.

Il posto a Santi, recordman di preferenze con oltre 1300 voti alle elezioni comunali a ottobre 2021, sarebbe stato proposto dal presidente di Regione Giovanni Toti e leader di Cambiamo, dopo la sconfitta del centrodestra alle comunali, come riconoscimento per il successo elettorale. Guardando i risultati ottenuti ieri dal presidente uscente, l’ipotesi diventa concreta. Infatti, il vincitore del derby del centrodestra Pierangelo Olivieri era sostenuto da Cambiamo e dal Partito Democratico, oltre ad Azione e Italia Viva. La vittoria sull’avversario Giancarlo Canepa, appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, è stata netta: 66% contro il 33%.

Santi è soddisfatto per l’esito delle elezioni provinciali: “Il dato importante è che ha vinto la presenza moderata sul territorio. I sindaci e amministratori comunali di Cambiamo ascoltano i cittadini, recepiscono e rispondono concretamente alle esigenze. Questa è stata la politica portata avanti in questi quattro anni dal presidente Olivieri. Io mi identifico totalmente in questo modello, che è quello che mi ha portato ad essere il votato a Savona”. Sull’aiuto dato dal PD portando i voti dei propri amministratoli locali commenta: “Credo che Cambiamo ha avuto un ruolo determinante, è indubbio che questo movimento si misura sul territorio e sia ben radicato”.

Santi conclude con un riferimento al fuoriuscito Fabio Orsi: “Dispiace che durante questo percorso si siano perse alcune persone, ma ognuno è libero di fare la scelta che vuole, io rispetto le posizioni di tutti. Ogni scelta porta a un risultato diverso”.