Savona, sabato 14 l’ultimo open day all’istituto Boselli-Alberti

Savona. Si svolgerà sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 9.30 alle 13.30 l’ultimo Open Day per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto Boselli – Alberti di Savona, con i suoi tre indirizzi. Vista l’ampia offerta dell’istituto l’evento sarà suddiviso in due momenti: dalle 9.30 alle 11,30 corso economico e turistico e dalle 11.30 alle 13.30 corso tecnologico (CAT Geometri). Per prenotare la visita dell’Istituto è possibile inviare una mail all’indirizzo svis011009@istruzione.it (oggetto:orientamento) oppure telefonare al numero 019 827458.

La scuola Boselli – Alberti propone all’interno dell’indirizzo Amministrazione – Finanza e Marketing la preparazione per una nuova figura professionale con il conseguimento delle patenti europee (ICDL ed ICDL WEB EDITING). L’offerta formativa si arricchisce di un nuovo indirizzo orientato al WEB MARKETING ed al WEB EDITING per consentire agli studenti di comprendere i concetti base del web, del linguaggio html e dei programmi di web editing.

Inoltre l’indirizzo economico RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing) conferma la forte vocazione linguistica con l’implementazione degli scambi culturali con la Francia, finalizzati al conseguimento del doppio diploma ESABAC TECHNO.

Il corso turistico offre una preparazione specifica in SMART TOURISM e, grazie all’utilizzo di strumenti multimediali innovativi, fornisce agli studenti competenze sulle nuove tecnologie 4.0 per il settore viaggi,sulla sostenibilità ambientale e l’accessibilità.

Anche per il corso CAT, oltre al corso tradizionale, è attivato l’indirizzo INTERIOR DESIGN e PROGETTAZIONE SOSTENIBILE, per formare una nuova figura professionale in grado di adeguarsi ai mutamenti tecnologici e alle esigenze del territorio.

Dal 09/01 la scuola ha attivato delle Lezioni aperte che hanno suscitato molto interesse nelle nuove leve e che proseguiranno fino a venerdì 13/01.

La segreteria dell’istituto è a disposizione per informazioni e supporto per i nuovi iscritti e famiglie tutti giorni dalle ore 10,00 alle 12,00.

Sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 sarà presente in segreteria didattica personale dedicato a supportare i genitori ed assisterli in loco nella compilazione e nell’inoltro della domanda di iscrizione.