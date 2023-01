Savona, pirata della strada distrugge due auto parcheggiate: si cercano testimoni

Savona. Due auto danneggiate in via Amendola, nella zona della Villetta, da un pirata della strada, fuggito dopo il forte impatto senza lasciare nessuna traccia: è successo nella notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio scorso, tra le 23:00 e le 00:30 circa.

Le due vetture parcheggiate coinvolte nell’accaduto, una Opel Corsa nera e una Smart di colore bianco, hanno riportato danni ingenti: il veicolo responsabile del danneggiamento, stando alle prime informazioni, sarebbe di colore scuro (grigio/nero).

I proprietari dei mezzi hanno diffuso l’accaduto sui canali social con un post, nella speranza che qualcuno abbia visto qualcosa e possa fornire elementi utili a identificare il conducente alla guida, non solo nelle vicinanze dell’incidente ma anche in direzione ospedale, Torretta o Albissola: “Qualunque cosa a noi può tornarci utile. Grazie a tutti”, il messaggio.

Il fatto, a seguito del forte botto provocato dallo scontro con le due in sosta, è stato notato da qualche residente della via savonese, che ha prontamente contattato le forze dell’ordine, intervenute sul luogo dell’accaduto e che stanno attualmente lavorando alla ricerca del pirata della strada.

Sono in corso gli accertamenti investigativi del caso per risalire alla targa del veicolo in fuga e quindi a colui che si trovava alla guida.

Secondo quanto appreso, inoltre, non sarebbe il primo episodio del genere nella zona cittadina. E da qui l’appello: “Chi ha visto o sentito qualcosa mi contatti al numero 3470372487 o contatti direttamente la polizia municipale del comando di Savona”.