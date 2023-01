Savona, è scomparso Franco Carega: ex assessore e direttore amministrativo del S.Paolo

Savona. Lutto nella città della Torretta, dove si è spento Franco Cerega, molto conosciuto e stimato in tutto il savonese.

È stato un politico, storico esponente del Psi, e una figura di spicco dell’ospedale San Paolo di Savona. Ha infatti ricoperto sia il ruolo di assessore provinciale che comunale ed è stato direttore amministrativo del S.Paolo.

Lascia la moglie Giovanna e la figlia Silvia con Fabio e un nipote che, a detta di chi ben lo conosceva, “era la luce dei suoi occhi”.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente per le vie delle città, suscitando le reazioni commosse di coloro che lo hanno conosciuto.

“Era una grande persona, un ottimo padre, un marito fantastico e un nonno meraviglioso. Era poi un politico vero, che sapeva guardare ai bisogni e alle necessità delle persone. Davvero un uomo d’altri tempi”, la testimonianza degli amici.

Di seguito, il ricordo della Federazione Provinciale di “Più Europa”: “E’ con profondo cordoglio che esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia di Franco Carega. Per molti anni amministratore del Comune di Savona, della nostra Provincia e in enti di secondo grado con incarichi politici; illuminato dirigente del PSI ligure, da sempre, ha portato avanti con competenza il suo impegno istituzionale sostenuto da una vera e sincera passione politica. Grande uomo di spirito, marito, padre e nonno, lo vogliamo ricordare come esempio unico di lealtà umana e di alta professionalità lavorativa”.