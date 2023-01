Savona. Savona piange la scomparsa di Franco Avalli, storico e stimato membro del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale “Progetto Città Savona”.

Socio della cooperativa dal 1989, Avalli è stato responsabile per molti anni del personale della cooperativa e ha coordinato i servizi individualizzati in tutta la provincia di Savona e oltre, da Vado Ligure a Cogoleto.

In questi minuti sono tantissimi i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo sui social per ricordare Avalli, figura molto apprezzata a Savona, ma anche a livello provinciale, dove ha lavorato con diversi Comuni.

” Così, all’improvviso! Ci manchi già, ci mancherà il tuo sorriso, la tua professionalità. Ci mancherà la tua bontà il tuo essere cooperatore! E ci mancherai sempre di più! Oggi è giusto piangere ma tra qualche tempo ringrazieremo di averti avuto! Come socio, come collega, come amico! Ciao Franco dalla tua famiglia”. Così si legge sulla pagina facebook di Progetto Città.

Un messaggio di cordoglio arrivato anche dall’Altarese, la squadra di calcio in cui milita il figlio Alberto: “L’Usd Altarese rivolge ad Alberto le proprie condoglianze per la morte del papà Franco. La società, in ogni sua componente, esprime il proprio cordoglio a tutta la famiglia Avalli”, hanno fatto sapere sui social dalla società sportiva.

Il funerale di Franco Avalli verrà celebrato lunedì 9 gennaio alle ore 15 presso la chiesa di Sant’Andrea, a Savona.