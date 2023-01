Savona, mercantile detenuto in porto: “Gravi deficienze riguardanti preparazione dell’equipaggio e dotazioni di bordo”

Savona. Il mercantile, battente bandiera belga, in avaria a circa 20 miglia dalla costa ligure e successivamente soccorso dalla guardia costiera due giorni fa è stato sottoposto in data odierna ad una accurata ispezione da parte del nucleo Port State Control della Capitaneria di Porto di Savona.

Gli accertamenti condotti dagli ispettori hanno rilevato “gravi deficienze riguardanti la preparazione dell’equipaggio e le dotazioni di bordo che, nel loro complesso, non consentono una sicura navigazione”.

Per scongiurare pericoli per l’ambiente marino e la salvaguardia della vita umana in mare, alla nave è stato vietato di lasciare il porto di Savona prima che tutte le irregolarità siano state risolte.

Nei prossimi giorni, “la compagnia di navigazione, lo stato di bandiera e gli organismi tecnici dovranno accertare le cause del mancato rispetto delle regole delle convenzioni internazionali e dimostrare, agli ispettori, la piena attuazione delle azioni correttive”.

Dall’inizio dell’anno è la seconda nave a essere detenuta. La prima era stata una nave con bandiera panamense.