Savona, la provocazione della minoranza: “Corso Italia deserto, portiamo tavoli e sedie e andiamo a giocare a carte”

Savona. Tavoli, sedie, un mazzo di carte, qualche bibita. E ovviamente la compagnia di tanti amici. È questa l’idea lanciata sui social dal consigliere di minoranza Fabio Orsi e subito accolta dal collega Maurizio Scaramuzza per ravvivare il tratto di corso Italia da martedì chiuso al traffico e diventato – dicono – “un mortorio”.

Per dimostrarlo, i due consiglieri hanno pubblicato su Facebook una foto che mostra la via deserta. “Sergio Leone avrebbe potuto usarla come location per i film western – scrive Scaramuzza – mancano solo le balle di fieno che rotolano”. Al post risponde Orsi lanciando l’iniziativa: “Ieri ne parlavo con un amico comune al supermercato. Se la settimana prossima prosegue questo andazzo, prendiamo una ventina di amici, 4 tavoli da campeggio con sedie, 4 mazzi di carte e un po’ di birre e coca cola. Ci piazziamo in mezzo e ravviviamo la via”. L’idea piace a Scaramuzza che, con un altro post, invita la cittadinanza a partecipare.

“Dai commenti sui social, vedo che c’è già qualche adesione, ora vedremo come organizzarci per non creare problemi alla polizia locale e prossimamente ci troveremo in corso Italia tutti insieme. Ovviamente – sottolinea – è invitata anche l’amministrazione”.

Lo scopo di questa iniziativa, a tutti gli effetti una provocazione, è di mandare un messaggio al sindaco Russo contro le pedonalizzazioni che in queste settimane sono partite nel centro cittadino. E su cui hanno espresso parere contrario anche molti cittadini: la petizione nata per chiedere la riapertura di corso Italia ha in pochi giorni superato 400 firme. Sull’argomento è intervenuto anche un medico lamentando come, a causa del traffico bloccato in piazza Mameli, ha rischiato di non arrivare in tempo in ospedale per un cesareo urgente.

Una provocazione nei confronti dell’amministrazione, ma anche un messaggio di vicinanza ai commercianti della zona: “Lì ci sono diversi negozi, così fanno morire il commercio”, dichiara Scaramuzza.

Gli fa eco Orsi: “Oggi sono passato più volte in quella zona ed era sempre deserta – dice – Con la pedonalizzazione si è trasformata in una semplice striscia di asfalto, non è stato lasciato altro. Bisogna quindi inventarsi qualcosa, trovare il modo di ravvivarla, armarci di buona volontà e portare persone. Anche perchè inizio a sentire anche le lamentele dei commercianti, l’amministrazione si è sempre vantata di aver preso queste decisioni in accordo con loro, ma ora mi viene qualche dubbio”.

“Se avesse ritenuto di coinvolgere il consiglio comunale su questo decisioni – aggiunge – magari li avremmo convinti che non era una buona idea pedonalizzare una via come corso Italia, che è inframezzata da tre intersezioni veicolari e quindi anche pericolosa. La mia paura è che prima o poi qualcuno lì venga investito”.

Pedonalizzazione che ha causato anche disagi al traffico: “Non avevo mai visto, come questo sabato pomeriggio, una fila di macchine ferma da piazza Mameli alla Torretta, non credo ci voglia un grande stratega del traffico per capire che se chiudi il tratto da via Paleocapa a via delle Pertinace si crea disagio alla viabilità”.

Orsi poi si concentra su un altro aspetto: “Ora sono partiti questi lavori, immagino poi si passerà all’abbellimento delle aree intervenendo sulla pavimentazione, l’illuminazione, l’arredo urbano. Mi auguro però che i soldi a disposizione e provenienti dalle sanzioni della polizia locale siano utilizzati per cose più importanti, come l’asfaltatura delle strade più critiche e non per queste opere, altrimenti faremo le barricate”, annuncia in conclusione.