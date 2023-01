Savona, la giunta incontra i residenti per definire le forme di partecipazione dei quartieri

Savona. Al via un altro ciclo di quattro incontri della giunta savonese con i residenti dei quartieri in Comune. Oggi si inizia con gli abitanti del centro-Villetta-Valloria. Seguiranno domani alle 20.45 Villapiana, Lavagnola, Santuario e Montemoro, venerdì alle 17.30 Fornaci, Zinola, Legino e zona 167, infine sabato 21 alle 9.30 S. Rita, Fontanassa, La Rocca e Conca Verde.

Lo scopo di questi incontri è definire la suddivisione territoriale, le forme di partecipazione attiva e i progetti da mettere in campo. Gli assessori Riccardo Viaggi e Gabriella Branca hanno presentato le possibilità.

Viene chiesto di coinvolgere più persone possibili attraverso “la partecipazione online“.

L’occasione è stata anche sfruttata dai partecipanti per presentare alcune criticità. La presidente del comitato Vivi Piazza Del Popolo sottolinea “la necessità di avere un progetto per il futuro prossimo“. E fa un esempio: “La decisione di pedonalizzare deve essere seguita da iniziative che il Comune ha già programmato. I negozianti devono avere la certezza che la zona rimanga attrattiva”.

Una residente in Valloria ha puntato l’attenzione sulla mancanza di collegamento a causa del cantiere dell’Aurelia Bis: “In macchina dobbiamo fare un chilometro in più, a piedi abbiamo una scaletta buia e pericolosa, gli autobus non passano”. Sulla raccolta rifiuti viene manifestata la contrarietà al nuovo metodo di raccolta porta a porta: “Potenziate le isole ecologiche“.