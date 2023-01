Savona, il Comune vuole far tornare in attività il chiosco Girasole: al via indagine esplorativa per manifestazione di interesse

Savona. L’ex chiosco Girasole di piazza del Popolo a Savona è in attesa di tornare operativo. In questa direzione, il Comune di Savona ha avviato un’indagine di mercato esplorativa per acquisire manifestazioni di interesse per la concessione in uso di questo manufatto situato in piazza del Popolo 54a-54b.

Nel maggio scorso, il Comune aveva ha ottenuto le chiavi del chiosco, dopo che nel mese di febbraio ne aveva chiesto e poi ottenuto il dissequestro al Tribunale.

“Questo è un primo passo per cercare di capire le aspettative, i progetti, le iniziative che la città ha in mente per rivitalizzare questo importante spazio – affermano il vicesindaco Elisa Di Padova e l’assessore alla sicurezza Barbara Pasquali -. L’obiettivo è quello di raccogliere tante idee anche diverse tra loro che vadano ad abbracciare il campo del sociale, della cultura e del commercio. Dopodiché si passerà alla realizzazione di un bando apposito”.

“Il tutto è pensato in un’ottica di sicurezza e riqualificazione dell’area di piazza del Popolo – continuano Di Padova e Pasquali -. Verranno, inoltre, valutate positivamente progettualità da attivare in sinergia con il Comune che valorizzino e animino l’intera area come i giardini e il palco, anche con il coinvolgimento delle associazioni e del tessuto commerciale”.

“In più – concludono -, visto che la struttura ha bisogno di essere ristrutturata, stiamo pensando, per venire incontro al gestore, di scomputare o azzerare il canone di concessione per la durata degli interventi”.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 9 febbraio 2023.