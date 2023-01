Savona, il 6 gennaio il pontificale dell’Epifania con il Vescovo

Savona. Venerdì 6 gennaio alle ore 10:30 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo Calogero Marino presiederà la messa pontificale per la solennità dell’Epifania del Signore, che commemora la visita dei Magi a Gesù Bambino e celebra la rivelazione (teofania) di Dio incarnato come Cristo all’umanità.

Il termine deriva dal verbo in greco antico “epifàino” (“ἐπιφαίνω”), che significa “mi rendo manifesto”, e dal sostantivo femminile “epifàneia” (“ἐπιφάνεια”), traducibile con “manifestazione”, “apparizione”, “venuta”, “presenza divina”. Sin dai tempi di Giovanni Crisostomo il termine assunse una valenza ulteriore, associata alla natività di Gesù.

Secondo il Vangelo di Matteo (2,2) i Magi (non precisati nel numero), guidati in Giudea da una stella, portano in dono al Bambino, riconosciuto come “re dei Giudei”, oro (omaggio alla sua regalità), incenso (omaggio alla sua divinità) e mirra (anticipazione della sua futura sofferenza redentrice) e lo adorano. Essi sono stati interpretati come Re Magi per l’influsso di Isaia 60, 3 e sono stati attribuiti loro i loro nomi di Melchiorre (semitico), Gaspare (camitico) e Baldassarre (iafetico).