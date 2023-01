Savona, i residenti delle Fornaci protestano: “Qui siamo senza parcheggi”. Il Comune: “Al lavoro per trovare un’area”

Savona. “Siamo ancora in attesa dopo mesi di una soluzione ai parcheggi tolti“. Si risolleva la polemica tra i residenti delle Fornaci a Savona che riaccendono i riflettori sulla mancanza di parcheggi dopo che i lavori per il restyling di via Nizza ne ha eliminati circa 90.

“Il Comune – racconta una residente – ci aveva detto che sarebbe intervenuto entro ottobre, invece siamo a gennaio e ancora non abbiamo visto niente. L’unico intervento è stato mettere la sosta a tempo sull’Aurelia, poco dopo lo scaletto dei pescatori in direzione Vado. Non sappiamo dove parcheggiare“.

L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi spiega: “Stiamo affrontando il problema. C’è stato un confronto con Ferrovie per acquisire l’area tra via Cilea e via Saredo. Siamo in attesa, devono valutare le loro necessità”. Nel frattempo la giunta sta lavorando anche di utilizzare altre zone.

Per il parcheggio di Villa Pizzardi, invece, viene rinnovato ogni sei mesi l’accordo tra Opere Sociali e il Comune per permettere ai savonesi di usufruire dell’area come parcheggio.

I lavori di via Nizza sono al rush finale, mancano da asfaltare i tratti vicine alle due rotonde dalla chiesa di Zinola e da corso Svizzera: “Entro due mesi – ha riferito Parodi – si dovrebbero concludere definitivamente con le asfaltature”.