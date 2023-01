Savona, gli studenti del liceo Chiabrera Martini presentano il progetto di riqualificazione delle vie pedonalizzate

Savona. Tutte le scuole devono affrontare il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) – forse più noto con la precedente denominazione di Alternanza Scuola Lavoro – ma al Chiabrera-Martini i progetti sono particolarmente interessanti, soprattutto quando declinati per i corsi dell’Artistico: è proprio qui nella città della Torretta dunque che i ragazzi delle classi 4Q, 4R, 2S e 3P, coadiuvati e sostenuti dai Proff. Fabio Tasso, Nadia Gardella e Martina Paolino hanno potuto collaborare con i “colleghi” di altre scuole per partecipare attivamente al piano di pedonalizzazione di via Manzoni e via Ratti.

La Responsabile del progetto per il Chiabrera-Martini, Prof.ssa Silvia Sogno, spiega che da un lato i ragazzi hanno sviluppato un disegno di riqualificazione estetica delle strade, dall’altro hanno ideato e messo in pratica un programma didattico rivolto ai bambini della scuola di NS della Neve che proprio in via Manzoni ha la sua sede.

Gli sforzi degli studenti e delle studentesse hanno trovato quindi voce durante l’incontro di venerdì 20 gennaio presso la Sala Rossa del Comune, davanti all’Assessore Ilaria Becco.

La presentazione dell’intervento di riqualificazione è prevista entro febbraio.