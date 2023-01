Savona festeggia Maria, la donna più anziana della città: spente 109 candeline

Savona. Non è la donna più longeva del mondo, ma poco ci manca. Maria, casalinga savonese, ieri (4 gennaio) ha compiuto la bellezza di 109 anni.

Per l’ultracentenaria, un anniversario davvero importante che la porta ad essere la donna più anziana di Savona. Anche se dalla sua lucidità ed energia non si direbbe. Lo dimostrano anche le foto scattate durante i festeggiamenti, nei quali non è mancato un piccolo concerto musicale: Maria si è messa in posa e ha indossato dei simpatici occhiali rosa con le candeline della torta.

A festeggiare il suo compleanno anche il presidente del consiglio comunale Francesco Lirosi che si è recato nella Rsa del Santuario, dove ora risiede l’anziana, per porgerle gli auguri da parte della città.

Nata nel gennaio del 1914, Maria ha vissuto in via Guidobono ed è sempre stata una casalinga, il marito era un ferroviere. Alle sue spalle tanta vita, ricordi ed esperienze. Due guerre superate e una storia tutta da raccontare.