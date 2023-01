Savona, eletto il nuovo consiglio dell’Ordine degli Avvocati

Savona. Ieri, venerdì 27 gennaio, è terminato lo scrutinio relativo all’elezione del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona con successiva proclamazione degli eletti.

Al termine delle consultazioni, risultano votati: Vittoria Fiori (302 voti), Andrea Frascherelli (222 voti), Carla Adorno (221 voti), Mara Tagliero (187 voti), Pierluigi Pesce (170 voti), Bruno Benazzo (166 voti), Vittorio Varalli (146 voti), Ugo Frascherelli (134 voti), Andrea Gandolfo (131 voti), Luca D’Angelo (107 voti), Nicoletta Luzzi (106 voti).

II Consiglio dell’Ordine esercita i poteri e le funzioni previste dalla legge per “valorizzare la rilevanza giuridica e sociale della professione forense, per garantire l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, per tutelare la libertà dei difensori e l’affidamento della collettività e della clientela nella classe forense”.