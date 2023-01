Savona Calcio, ultras categorici: “Da Patrassi a Cittadino, fate finire questo teatrino”

Savona. Oggi pomeriggio preso “l’Augusto Briano” è andato in scena l’anticipo valevole per la sedicesima giornata che ha visto affrontarsi Savona e Veloce, due formazioni le quali hanno dato vita ad un match in cui la tattica ha prevalso sulla spettacolarità.

Alla fine è stato 1-0 per gli uomini di mister Frumento, una vittoria importante per il morale e soprattutto per la classifica, graduatoria che ora vede i biancoblù momentaneamente posizionati al quarto posto.

Se la gara non ha offerto particolari spunti, sugli spalti invece i tifosi del Vecchio Delfino ci hanno tenuto ancora una volta a manifestare tutto il loro dissenso nei confronti dalla proprietà del club: ”Da Patrassi (figura di riferimento della Sana Sport & Management prima del fallimento, ndr) a Cittadino, fate finire questo teatrino!” – questi i toni dello striscione esposto dagli ultras biancoblù.

Il clima in casa Savona resta dunque rovente, questo in attesa delle prossime mosse del presidente Cittadino e dei suoi soci.