Savona Calcio. Torna a parlare Massimo Cittadino: “Tutti fanno appelli ma nessuno vuole la società”

Savona. Quale futuro per il Savona Calcio? Il presidente Massimo Cittadino torna a parlare e lo fa ribadendo la volontà di andare avanti anche se sottolinea come non sia al momento possibile fare programmi chiari vista l’assenza di uno stadio. Il numero uno biancoblù non lesina stoccate alla piazza: “Savona è una città in cui tutti fanno conferenze stampa – ha dichiarato – ma nessuno vuole il club“. L’avvocato romano rivendica la scelta del taglio dei genovesi di dicembre: “Costavano 850 euro l’uno, le spese del Savona sono più di quelle di un club di Eccellenza” e non ci sta ad assumersi le colpe di una situazione di grande stallo: “Chi se non noi? Anche Frumento ci ha detto di fare un passo indietro ma nessuno si è proposto“.

Presidente, quali sono le novità di programmazione da parte della proprietà romana?

Stiamo cercando di capire il dà farsi per la prossima stagione. Al di là della contestazione della tifoseria, che lascia il tempo che trova, noi più di quello che stiamo già facendo non possiamo fare. Con la mancanza di uno stadio, è necessario valutare se vi è ancora la possibilità di investire oppure se andarcene via. Non si può pensare di continuare a giocare al Santuario o di costruire uno stadio buttando soldi dalla finestra solo per far passare la domenica a qualche tifoso. A oggi il Bacigalupo è ancora in condizioni pietose, quindi serve mantenere cautela nonostante la nostra volontà di allestire una grande squadra. Alla fine sarebbe solo una perdita di denaro senza nessuna prospettiva futura.

In città è da tempo che non siete ben visti…

Savona è una piazza particolare dove ognuno si alza la mattina e fa proclami e conferenze stampa. Io sto alle cose oggettive, che partono dal 12 agosto quando il mio gruppo ha rilevato il Savona in una situazione rocambolesca. Girgenti ha voluto smantellare una squadra che aveva costruito, mettendoci in estrema difficoltà. Noi siamo riusciti a mettere su una rosa in extremis, continuando tutt’ora a pagare regolarmente tutti i componenti. Ora il problema sta nel futuro. Tutti hanno messo in vendita il Savona Calcio ma nessuno lo vuole. La tifoseria ci criticava anche quando eravamo primi in classifica, senza nessun motivo quindi, e il Comune ci ha chiuso le porte. Ermanno Frumento ha indetto una conferenza stampa senza la nostra autorizzazione. Non è successo nulla, dalla prima ed ingiusta contestazione ricevuta la situazione è rimasta invariata. Come ho già detto in precedenza, non siamo venuti da Roma per fare i babbi natale di turno.

Continua ad esserci incertezza circa il futuro del Savona..

Oggi paghiamo tre campi, di cui due sono solo per fare allenamento. Che prospettive dovrei avere in questo momento per andare a disputare campionati come Eccellenza e Serie D? Ora siamo noi che stiamo facendo una pausa di riflessione, siccome il discorso del rilancio della squadra è legato a quello dell’amministrazione comunale. Senza avere la possibilità accedere al Bacigalupo, stiamo cercando di identificare dei terreni per costruire un nuovo stadio. Su questo tema siamo stati presi in giro più volte e quindi chiediamo all’ambiente: “Cosa dovremmo fare?” . Una cosa è sicura: a Savona non si viene messi in condizioni di fare calcio.

Conferma o smentisce un vostro disinteressamento alla causa biancoblù in queste ultime settimane?

Si tratta di una falsità. La società vuole investire e si interessa del futuro del Savona FBC. Questa storia è nata dall’inizio e non c’è mai stata pace durante il nostro lavoro. Oggi siamo dinnanzi a una città dalla quale non abbiamo un minimo contributo, c’è contestazione, lo stadio è chiuso e il Comune se ne frega, investendo su piscine inutili. A Roma ho trovato addirittura degli sponsor ma la situazione è veramente assurda.

Può Massimo Cittadino fare un mea culpa su alcune sue scelte?

Assolutamente no. Io mi assumo delle responsabilità ma abbiamo fatto una squadra nella quale i genovesi prendevano 850 euro ciascuno, andando poi a perdere con Letimbro e Pra’. Io ho fatto bene a tagliargli perché, facendo una verifica, ho scoperto che la media degli ingaggi delle squadre di Eccellenza era molto inferiore rispetto a quella che pagavamo noi. Quindi se i risultati non arrivano sono legittimato a farlo. Ma a Savona c’è qualcuno che si fa il proprio mea culpa? Io non sono arrogante e dittatore come mi definiscono in tanti, rimango con l’entusiasmo nonostante tutto quello che è accaduto. Se bisogna trovare un capro espiatorio, sono disposto ad esserlo. Frumento ci ha detto di fare un passo indietro. Benissimo, porti lui una compagine societaria che possa rilanciare la squadra, a quel punto ce ne andremo. Il problema del Savona Calcio non è la sua società, il problema è che non c’è nessuno in città che sia disposto a prendersene cura.