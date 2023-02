Savona Calcio, sul fronte proprietà si apre un nuovo spiraglio. Carlo Galati: “Adoro la città e credo nelle potenzialità della squadra, sono pronto ad incontrarmi con Cittadino”

Savona. Il Savona Calcio potrebbe nuovamente cambiare proprietà. Nonostante la smentita ufficiale arrivata in giornata direttamente da Massimo Cittadino, attuale presidente del sodalizio biancoblù, le voci hanno continuato a rincorrersi per i carruggi della città della Torretta trovando infine una conferma ufficiale. Quest’ultima è arrivata direttamente da Carlo Galati, imprenditore nel settore delle costruzioni (costui è CEO del “Galati Group”, società la quale opera in Italia, Messico e Stati Uniti come è possibile evincere dai suoi profili social) e referente di un’attività vinicola che produce spumante, la “Mode Wine”.

Intervistato per scoprire qualcosa di più in merito al suo interesse per le sorti del Vecchio Delfino, Galati ha dichiarato: “Sono venuto a conoscenza della situazione del Savona tramite alcuni amici. Ho una grande passione per il calcio, lo seguo da tempo. So che il sodalizio biancoblù non versa in una situazione ideale, tuttavia sto provando a dialogare con il presidente Cittadino nella speranza che possa aprire alla mia proposta quanto prima.”

L’imprenditore in seguito ha proseguito il proprio intervento svelando come quella di Savona sarebbe la sua prima avventura alla guida di una società calcistica, un’esperienza che Galati vorrebbe poter condividere con alcuni savonesi pronti a mettersi in gioco per rilanciare gli Striscioni. “Credo che il radicamento territoriale sia importantissimo – ha continuato l’intervistato – per l’organigramma societario vorrei valutare svariati profili già noti all’ambiente biancoblù.”

Per quanto riguarda invece le tempistiche del possibile passaggio di proprietà, Galati (visto che attualmente si trova proprio a Roma) avrebbe chiesto un incontro a Massimo Cittadino già nei prossimi giorni. Molto però dipenderà proprio dalla volontà dell’attuale numero uno del Vecchio Delfino. “Non so quando potrei subentrare – ha chiosato l’intervistato – nella mattinata di oggi ho contattato il presidente presentandomi e chiedendogli la possibilità di vederci. Allo stato attuale non abbiamo parlato di cifre, questa mattina tuttavia ci siamo sentiti e personalmente ho insistito per trovare un momento in cui poterci incontrare.”

Infine Carlo Galati ha voluto rivolgere un appello alla piazza biancoblù, questo affrontando anche la questione stadio: “Credo nella squadra, trovo che abbia delle grandissime potenzialità. Adoro la città di Savona, il mio obiettivo sarebbe quello di ridare entusiasmo all’ambiente tentando immediatamente di scalare le categorie. La mia esperienza imprenditoriale per rilanciare il Bacigalupo? Ci ho già pensato, per il momento però sto aspettando che Cittadino accetti di incontrarmi. Vorrei diventare il primo tifoso del Savona, spero che quest’operazione possa realmente andare in porto.”