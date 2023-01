Savona Calcio, Rossello: “Preoccupato per il futuro della società. Chiamo a raccolta imprenditori e mondo sportivo”

Savona. “Frumento (l’allenatore del Savona Calcio) ha ragione a chiamare a raccolta gli imprenditori del territorio. Serve uno scatto d’orgoglio della città. Oltre agli imprenditori, però, mi sento di chiamare a raccolta anche il mondo sportivo. Savona è una realtà molto ricca dal punto di vista sportivo ed anche calcistico. In una città che oramai è scesa sotto i 60000 abitanti ed ha l’età media più alta d’Italia, operano ancora 6 club di calcio, alcuni molto attivi e con settori giovanili importanti come il Legino, la Veloce, il Priamar e lo Speranza. Queste società sono gestite da Dirigenti ed allenatori molto seri e preparati, in qualche caso veri punti di riferimento dello sport locale. Quindi ci sono le potenzialità per ripartire”. Così l’assessore allo Sport Francesco Rossello interviene nel dibattito delle ultime ore sul Savona Calcio.

Dai consiglieri comunali la richiesta a Cittadino di lasciare il Savona, Rossello: “Non sta a me discutere gli assetti organizzativi, ma sono preoccupato”

Dopo lo scontro tra il capitano Riccardo Quintavalle e il presidente Massimo Cittadino, hanno preso posizione i consiglieri comunali Aureliano Pastorelli e Maurizio Scaramuzza chiedendo a Cittadino di abbandonare Savona. Anche Rossello prende posizione: “Le vicende che hanno riguardato l’Amministrazione e l’attuale gruppo dirigente del Savona nei mesi scorsi sono state seguite dai giornali alla stregua di un reality. Tutti sanno come sono andate le cose quindi è inutile tornarci sopra. Da allora l’amministrazione non ha più avuto rapporti diretti con l’attuale dirigenza ma ha sempre continuato a dialogare con Umberto Maddalena e con Ermanno Frumento. Non sta a me discutere gli assetti organizzativi del Savona, però penso che sia abbastanza oggettivo sostenere che le cose sembrano sul punto di precipitare e quindi non posso che dirmi preoccupato come tanti savonesi per il futuro della società“.

“Seguiamo costantemente i destini della Società. In questi mesi mi sono sentito spesso con Ermanno Frumento e ho potuto apprezzare il suo attaccamento ai colori biancoblu e la voglia di non mollare anche di fronte ad uno stato di perenne incertezza e precarietà. Io credo che tutta la città debba essere grata a lui e a chi, come il capitano Riccardo Quintavalle hanno difeso l’onore e la storia di questi colori. La presenza di queste persone è un segnale di speranza per il futuro da cui ripartire. Ermanno ha detto che si confronterà con la squadra. Da sportivo so che quello che si decide nello spogliatoio è sacro e indiscutibile, quindi rispetterò le decisioni del gruppo sapendo che verranno prese pensando prima di tutto al bene della squadra e della storia che rappresenta”.

La proposta di Rossello: “Puntare su una prima squadra rappresentativa del territorio”

Rossello auspica una collaborazione tra le società savonesi: “Io credo che vicende come quelle del Savona dimostrino che non possiamo più permetterci di andare dietro ai campanili e che una collaborazione più stretta, senza dover rinunciare alle proprie denominazioni ed alla propria storia, potrebbe consentire di mettere a sistema le risorse, di organizzare al meglio i settori giovanili e di puntare su una prima squadra che sia realmente rappresentativa del territorio, magari composta in gran parte da giocatori savonesi prodotti dai nostri vivai. So di essere impopolare e so quanto sia “culturalmente” complicato avviare un progetto del genere, però temo che questo processo, come dimostra la vicenda del Savona, sarà inevitabile e coinvolgerà anche le altre società, quindi meglio governarlo che subirlo.

Lo stadio Bacigalupo: “La mancata disponibilità per giustificare le difficoltà della società è una scusa pretestuosa che sta cominciando a diventare puerile”

E’ l’occasione per tornare sulla questione Bacigalupo: “La mancata disponibilità dello stadio, e con esso le responsabilità dell’amministrazione, vengono spesso tirate in ballo per giustificare le difficoltà della società. E’ una scusa pretestuosa che sta cominciando a diventare puerile. Per lungo tempo si sono susseguiti proclami di soggetti che si dichiaravano intenzionati ad investire sullo stadio, tuttavia, alla prova dei fatti, cioè alla pubblicazione dei bandi, nessuno ha partecipato o presentato offerte. Quindi siamo costretti a seguire un’altra strada, cosa che, indubbiamente, ci ha fatto perdere del tempo. L’amministrazione – come aveva già annunciato – investirà sullo stadio per rimetterlo in condizione di funzionare, ovviamente con le tempistiche legate all’approvazione del bilancio ed alle procedure che sarà necessario attivare”.

“Non ho però chiaro quali avrebbero potuto essere le alternative . Il project financing? Nulla impediva a chi aveva avanzato un’idea progettuale di presentare un progetto e chiedere l’avvio della procedura, ma non è stato fatto. Oppure dovevamo affidare lo stadio in gestione diretta come di fatto ci è stato richiesto, senza alcuna condizione né garanzia? Non credo esista un posto in Italia dove questo avvenga. Il tutto considerando che la gestione di uno stadio, a maggior ragione il Bacigalupo, offre la possibilità di avere uno spazio dove svolgere allenamenti e partite, ma tutto questo non significa certo non avere spese, anzi, significa dover attivare le utenze, garantire il guardianaggio e la manutenzione ordinaria. Non credo di sbagliare dicendo che la copertura di questi costi, per il Bacigalupo, costi molto di più che l’affitto di un altro campo”.