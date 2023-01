Savona Calcio, Marinelli replica ai cori dei tifosi: “Sorrido, una parte di ultras che mi ha sempre contestato ora dovrebbe fare mea culpa“

Savona. L’Augusto Briano ieri pomeriggio è stato teatro della gara che ha messo di fronte Savona e Masone, un match accompagnato da un lungo pre-partita infuocato da svariate questioni extra-campo.

I dissidi i quali hanno preceduto la sfida hanno nuovamente acceso la contestazione della frangia organizzata della tifoseria del Vecchio Delfino nei confronti del presidente Cittadino e della proprietà biancoblù, ma non solo. Durante la partita infatti, gli ultras hanno anche intonato alcuni cori volti a schernire Simone Marinelli, ex numero uno degli Striscioni la cui replica non si è fatta attendere.

“Io non c’entro niente con Cittadino – ha immediatamente chiarito l’attuale presidente dell’Albenga – così come non c’entro con questo Savona. Penso di essere l’unico che negli ultimi anni ha fatto le cose seriamente, come avevo già detto però il problema del Savona sono proprio i savonesi. I tifosi mi faranno anche i cori contro ma io so di poter camminare a testa alta. Hanno esultato tutti quando sono andato via, tuttavia non mi sembra che le cose siano andate meglio per il Vecchio Delfino da allora.”

In seguito Marinelli ha proseguito dichiarando: “La cessione del Savona all’attuale proprietà è stata trattata dal precedente consiglio d’amministrazione composto da Grenno, D’ambrosio, Mordeglia, Guatti, Pietro Arcuri ecc… Sono stati loro a vendere ai romani in estate, io ho soltanto svenduto il titolo sportivo (pagato trentamila euro e ceduto per diecimila, ndr) per levarmi di torno. I tifosi del Savona possono quindi intonare i cori che preferiscono, ma la realtà è che io con la cessione a Cittadino non c’entro nulla. Avevo lasciato ai soci che diffido dal dire che mi starei inventando delle menzogne. Sono infatti rimasto allibito da alcune loro dichiarazioni che vorrebbero dissociarsi da quanto ho affermato in precedenza sul passaggio di proprietà. Sono stati loro ad effettuarlo e addirittura a sperare di poter percepire una buonuscita cercando di creare dei debiti inesistenti. Spero smettano di raccontare falsità.”

“Finché sono stato presidente mi sembra che il Savona andasse bene – ha aggiunto ancora l’intervistato – Sorrido a questi cori, sono beceri perché anche un bambino sa che sono andato via da Savona perché costretto dalla situazione creatasi, allo stesso tempo però mi tengono di buon umore. Lo scorso anno sarò stato poco comunicativo, tuttavia quanto fatto era solo ed esclusivamente per il bene del Savona. Una parte di ultras che mi ha sempre dato contro ora dovrebbe fare mea culpa. Possono dire quello che vogliono ma in cuor loro sanno di essere un po’ colpevoli di quanto sta accadendo ora.”

A fare eco a Marinelli, il quale ha concluso il proprio intervento sottolineando come ad Albenga il clima attorno al club sia molto più proficuo rispetto a quello che l’anno scorso gravitava attorno al Savona, ci ha poi pensato proprio Massimo Cittadino, numero uno degli Striscioni che ha dichiarato di “voler stendere un velo pietoso sulla costante ed estenuante contestazione dei tifosi.”

“Il clima creatosi prima della partita probabilmente ha inciso, siamo dispiaciuti per la sconfitta” – ha affermato il presidente biancoblú. “Purtroppo c’era chi ci contestava persino quando eravamo primi in classifica, la situazione sembra davvero paradossale e il nostro scoramento si sta facendo sempre più pronunciato.”

In seguito Cittadino ha definito come “schizofrenico” l’ambiente del Savona Calcio, questo annunciando una sua possibile visita per identificare la figura di un direttore sportivo tra fine gennaio e inizio febbraio. Infine il numero uno del Vecchio Delfino ha concluso il proprio intervento dichiarando: “L’ex presidente Marinelli ha ragione, fare calcio a Savona è davvero difficile.”