Savona Calcio, la sorpresa in attacco: Giovanni Mela torna in campo per i biancoblù

Giovanni Mela è un nuovo giocatore del Savona. Il colpo è una vera e propria sorpresa visto che il giocatore ingauni aveva dato l’addio al calcio giocato. Il forte attaccante andrà a rinforzare il pacchetto avanzato del Savona, oltre ad incrementare numericamente una rosa corta.

Un’operazione inaspettata che però potrebbe dare una spinta in più a un Vecchio Delfino incerottato ma comunque in piena corsa per la zona play off. Non di certo un giovane di prospettiva, ma i bomber d’annata sono oramai una costante nel calcio dilettantistico.

Mela potrebbe aggregarsi alla squadra già domani sera occasione dell’andata dei quarti di Coppa Liguria contro il Pra’ FC.