Savona Calcio, Frumento rende merito al Masone guardando avanti: “Da qui alla fine l’obiettivo sarà continuare a dare il massimo per i nostri tifosi”

Savona. Oggi presso l’Augusto Briano è andata in scena Savona-Masone, gara valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Prima Categoria (Girone B). Alla fine è stato 2-3 per la formazione ospite, squadra brava nel non smettere mai di crederci riuscendo a ribaltare le sorti della sfida con due gol siglati in “Zona Cesarini”.

Nel post partita, come di consueto, ad intervenire è stato Ermanno Frumento, allenatore degli Striscioni che si è detto soddisfatto dalla prestazione dei suoi ma allo stesso tempo amareggiato per un risultato finale considerato bugiardo.

In apertura l’intervista al tecnico del Savona.