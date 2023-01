Savona Calcio, Frumento promuove i suoi: “Felici di aver ritrovato la vittoria, mercoledì a Pra’ per giocarcela”

Savona. Oggi pomeriggio preso “l’Augusto Briano” è andato in scena l’anticipo valevole per la sedicesima giornata che ha visto affrontarsi Savona e Veloce, due formazioni le quali hanno dato vita ad un match equilibrato.

Alla fine è stato 1-0 per gli uomini di mister Frumento, una vittoria importante per il morale e soprattutto per la classifica, graduatoria che ora vede i biancoblù momentaneamente posizionati al quarto posto.

Nel post partita non sarebbe potuto mancare un commento da parte di Ermanno Frumento, allenatore del Savona il quale si è detto soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi. In aperto la video intervista rilasciata dal tecnico dei biancoblù.