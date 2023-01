Savona Calcio, Frumento preoccupato: “Periodo complicato, ora sarà necessario ricaricare le batterie”

Genova. Oggi pomeriggio presso il campo sportivo “Sandro Pertini” Multedo Levante e Savona si sono sfidate in una degli anticipi valevoli per la diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Alla fine è stato 2-1 per i padroni di casa genovesi, un risultato maturato grazie alla doppietta realizzata dal dischetto da Morelli.

Nel post partita a commentare la prestazione messa in campo dai suoi è stato Ermanno Frumento, allenatore del Vecchio Delfino il quale ha esordito dichiarando: “Oggi purtroppo siamo andati in difficoltà a causa di una rosa ridotta all’osso. Il pareggio a mio parere sarebbe stato un epilogo corretto, in questo periodo però gli episodi non stanno girando a nostro favore. Prendere gol nel finale fa male, adesso dovremo cercare di recuperare in vista del match contro lo Speranza.”

In seguito il tecnico degli Striscioni si è detto piuttosto preoccupato per l’espulsione rimediata da Brazzino e l’acciacco sofferto da Kuci, altre due defezioni che si aggiungono alla lunga lista dei grattacapi a tinte biancoblù. “Continuiamo a giocare per la maglia e per i tifosi, ma andando avanti ci rendiamo conto di fare sempre più fatica. Speriamo di riuscire a riprenderci” – ha concluso Frumento.

A fare da eco alla voce dell’allenatore del Savona è stato Riccardo Quintavalle, capitano del Vecchio Delfino il quale si è scusato con i supporter: “Chiedo scusa ai ragazzi che anche oggi erano a sostenerci a Multedo per il mancato saluto a fine partita! Purtroppo la testa sta raggiungendo il corpo e ci arriviamo dopo… Scusateci.”

L’obiettivo in settimana per gli Striscioni sarà quello di ricaricare le batterie, questo mentre il Multedo, grazie alla vittoria odierna, ha lanciato un chiaro messaggio al campionato: per la lotta playoff ci sono anche i genovesi.