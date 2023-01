Savona Calcio, dopo la conferenza stampa di Maddalena ecco il colpo di scena: domani interverrà anche Simone Marinelli

Savona. Le dichiarazioni rilasciate nel pomeriggio da Umberto Maddalena hanno già scatenato le prime reazioni. La più rumorosa è stata certamente quella dell’ex presidente Simone Marinelli, attuale numero uno dell’Albenga il quale, attraverso i propri profili social, ha annunciato che, nella giornata di domani, svelerà nel corso di una conferenza stampa quanto aveva finora tenuto per sè relativamente al periodo che lo ha visto alla guida del sodalizio biancoblù.

Di seguito la nota: “Dopo avere sentito la conferenza stampa del mio amico Umberto Maddalena, non mi sono piaciute alcune domande dei giornalisti presenti. Per questo ho deciso di chiudere il cerchio e raccontare tutto quello che ho tenuto sempre nascosto su di me e il Savona Calcio. Invito tutti i giornalisti domani alle ore 13.00 presso i Bagni Stella Marina di Savona/Zinola.”

Domani potrebbero dunque emergere ulteriori novità sui mesi che hanno preceduto l’arrivo della cordata romana: il vaso di Pandora sembrerebbe ormai essere stato scoperchiato, appuntamento a domani per saperne di più.