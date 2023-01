Savona Calcio. Confronto pomeridiano tra Cittadino e Quintavalle: giocatore reintegrato in rosa

Savona. Nelle ultime quarantott’ore si è respirata davvero tanta tensione intorno all’ambiente biancoblù. Dal noto post di Riccardo Quintavalle, infatti, si sono avvicendate diverse dichiarazioni che hanno messo ancora più dubbi sul futuro prossimo del Savona Calcio.

Oggi pomeriggio, invece, è avvenuto un fatto che porta dei contorni positivi all’interno dello spogliatoio. Il presidente Massimo Cittadino e capitan Quintavalle si sono confrontati telefonicamente, arrivando così alla decisione di reintegro del calciatore all’interno della rosa di Ermanno Frumento.

“I panni sporchi si lavano in casa – commenta Quintavalle scusandosi – so perfettamente di aver sbagliato a scrivere pubblicamente quello che ho scritto. Ora bisogna andare avanti tutti insieme per finire dignitosamente questa stagione: lo dobbiamo ai nostri tifosi“.

Sembrerebbe, quindi, che si vada per la regolare disputa della partita contro il Masone. Si attendono novità in merito, ma il Savona non ha perso il proprio capitano.