Savona Calcio, capitan Quintavalle contro il club: “Mai vista una farsa così, ci prendete in giro per due lire”

Savona. “E bene sì, siamo arrivati al punto di non ritorno”. Senza peli sulla lingua il capitano del Savona Calcio Riccardo Quintavalle attacca la società. Lo fa in un duro post su Facebook, nel quale annuncia che la squadra si è sentita presa in giro e non rappresenterà più il club.

“Dopo il fantomatico stadio ad Altare, dopo il calciomercato internazionale, dopo la promessa di rinforzare la rosa (smantellandola), ora arriva pure la presa per il c**o per le due lire (puri rimborsi benzina) che dal 12 novembre dicono di aver fatto (mai arrivati a oggi)”, scrive Quintavalle.

“Mai nella mia carriera (tra fallimenti, retrocessioni, presidenti defunti da anni e presidenti boscaioli) ho assistito ad una farsa così. A voi della squadra non interessa nulla – dice riferendosi al presidente Massimo Cittadino e ai dirigenti – è solo una perdita di pseudo soldi”.

Il capitano poi chiosa: “Vi abbiamo sempre rappresentato degnamente cercando di capire! Adesso ci sentiamo in diritto di non rappresentare più nessuno!”.

Una conclusione amara la sua, nei prossimi giorni si vedrà che cosa accadrà e se i giocatori decideranno di non scendere più in campo con la maglia biancoblu.