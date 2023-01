Savona. Vigili del fuoco in azione questa mattina, poco prima delle 10, in via Paolo Boselli, nel centro di Savona, poco distante dal Palazzo della Prefettura.

Alcuni passanti hanno visto fuoriuscire fumo e acqua da una abitazione di un palazzo dove si trovano i locali dell’Oviesse.

È successo al quinto piano dello stabile.

I pompieri hanno raggiunto l’appartamento dall’esterno, con un carrello elevatore per scongiurare ogni pericolo.