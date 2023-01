Sanzioni più care per chi abbandona rifiuti a Stella, Castellini: “Entro il prossimo anno verranno installate anche delle telecamere”

Stella. Tolleranza zero verso chi abbandona rifiuti e deturpa il territorio. E’ questa la linea perseguita dall’amministrazione comunale di Stella. In occasione, nell’ultimo consiglio comunale è stato modificato il regolamento dell’abbandono dei rifiuti che ha visto aumentare l‘importo della sanzione, da 50 a 250 euro.

Sul territorio stellese sono stati trovati diversi rifiuti abbandonati per la strada, tra cui sgabelli e sedie in metallo, ma fortunatamente nessun rifiuto pericoloso come amianto. E sono così scattate le multe.

Per sanzionare i “furbetti” l’amministrazione ha installato anche delle fototrappole e altre ne saranno inserite nei prossimi mesi. “Una misura in più per individuare le irregolarità sarà offerta dal sistema di videosorveglianza che verrà inserito entro la fine di quest’anno – afferma il sindaco Andrea Castellini -. L’anno scorso infatti il Comune ha ottenuto un importante finanziamento dal ministero”. La somma totale, tra i fondi comunali e del ministero, sarà di circa 180mila euro.